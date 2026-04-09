Hombre se suicida en su vivienda

Matehuala.- La madrugada del miércoles una persona de sexo masculino se quitó la vida en el baño de su casa, ubicada en la Colonia 22 de Mayo. Familiares lo encontraron suspendido e inmediatamente pidieron apoyo a la Cruz Roja; sin embargo, al llegar los paramédicos ya no presentaba signos vitales el ahora occiso.

Los hechos se registraron aproximadamente a la 01:30 horas, en el segundo piso de un domicilio ubicado en la calle Uruguay, en la colonia 22 de Mayo.

Los familiares del ahora occiso, al entrar al baño descubrieron al hombre suspendido, por lo que de inmediato procedieron a pedir auxilio a través del número de emergencias 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja.

Al arribar, los paramédicos procedieron a valorar al hombre, pero lamentablemente ya no presentaba signos vitales, por lo que se comunicaron con las corporaciones policiacas para llevar a cabo las debidas investigaciones.

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Posteriormente, arribaron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron el área en espera de los peritos.

Una vez en el lugar, los peritos realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida y los exámenes de ley.

Se desconocen las causas que llevaron al hombre a tomar esta decisión, ya que no se encontró ninguna carta póstuma en el lugar de los hechos.