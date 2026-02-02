Hoy, bendición de niños en la iglesia

RIOVERDE.- Este lunes a las 6 de la tarde en la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría se llevará a cabo la bendición de los Niños.

El párroco de la Iglesia, José, dio a conocer que se tiene todo listo para realizar la bendición de los niños, como parte de la tradición del día de la Candelaria.

Por lo que se exhorta a los padres de familia para que lleven a sus niños a esta tradicional ceremonia.

La homilía es a las 6 de la tarde en la Iglesia de Santa Catarina de Alejandría.

Refiere el párroco que la parroquia se llena de luz con la bendición de los niños, es un momento especial para poner en manos de Dios la vida de quienes son el corazón de nuestras familias. Por otro lado, dijo que este próximo 13 de febrero a las 7 de la tarde el Movimiento de Cursillos de Cristiandad realizará una cena baile, por lo que se le invita a la población se una a esta labor y participe.