Hoy callejoneada con burro Rufino

Villa de la Paz.- Este sábado se llevará a cabo la tradicional callejoneada con el burro Rufino como parte de las fiestas patronales del pueblo paceño, iniciará a las cinco de la tarde de la Plaza del Minero y recorrerán las principales calles de la ciudad.

Como cada año se llevará a cabo la tradicional callejoneada con el burro Rufino por día de la Virgen de la Paz, por las fiestas patronales, el recorrido será con tamborazo y bandas que estarán tocando con el burro Rufino, quien es conocido como el rey de las callejoneadas, la gente va bailando y cantando además de que van regalando vasitos de mezcal artesanal.

El Burro Rufino es una tradición que en los últimos años ha resaltado en el pueblo paceño, para la callejoneada no solo acuden personas de La Paz sino de todo el Altiplano potosino, así como paisanos, personas de otros municipios de los estados de la república, quienes cada año acompañan al burrito en este magno evento.

Paceños y gente de sus alrededores acudirán a esta tradicional callejoneada una tradición.

Mientras tanto siguen llegando peregrinaciones, acuden a ver a la Virgen de la Paz y ya salió la Rosa de Plata, que año con año llega de Monterrey.