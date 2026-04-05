Hoy, la tradicional quema de Judas

Matehuala.- Este domingo será la tradicional quema de Judas o chamucos en el barrio del Niño Jesús, al término de la misa de resurrección, que será a las 12 del día, donde tienen varios chamucos de personas conocidas de la ciudad.

Entre los chamucos que tienen preparados para la quema, también se encuentra uno del comandante Jorge Peña, del presidente municipal y de algunos influencers que suben puras noticias falsas, así como otros personajes muy conocidos de la ciudad.

En el barrio del Niño Jesús, además de quemar los llamados chamucos, tienen preparadas varias dinámicas con premios para niños, jóvenes y adultos.

En la calle de Reforma y Ocampo también tienen planeada la quema de los Judas, pero en este lugar lo que destaca es que, además de la quema, se avientan naranjazos entre las personas, se persiguen y corren unos a otros.

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El problema es que luego dejan un montón de naranjas tiradas en la calle, provocando un basurero.

Muchas personas están en contra de que se avienten naranjazos, ya que se está desperdiciando comida y en la actualidad hay muchas personas que no tienen nada que comer.

Además, esta quema de chamucos en ocasiones no puede ser disfrutada por todos, ya que hay muchos inocentes que van pasando y terminan recibiendo naranjazos, además de los daños a carros y motos, sin que nadie se haga responsable.