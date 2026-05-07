Iglesia pide apoyo para reparar templo

Matehuala.- El cura de la Parroquia de Guadalupe, Ciro de la Rosa Ruiz, exhorta a la población a apoyar para la rehabilitación de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, ya que el templo está muy deteriorado, se abrió el piso de esta antigua iglesia. Además, requiere otras reparaciones para que la gente pueda acudir a visitarla y llevar a cabo nuevamente ceremonias eucarísticas sin que represente ningún riesgo para las personas.

El presbítero invita a la gente a unirse y apoyar en esta jornada de rehabilitación, donde se requiere de la mano de obra de las personas, se necesitan manos y corazones generosos. Mencionó que cada ladrillo, cada donativo y cada oración los acerca más a tener un lugar digno para celebrar a la Madre de Guadalupe. Falta echar firme, colocar vitropiso y rellenar donde se abrió el piso, daños muy serios que sufre el recinto religioso.

El templo del Ojo de Agua es el más antiguo de Matehuala, con más de trescientos años de antigüedad. Fue la primera iglesia que se construyó en esta ciudad, era un templo franciscano.

Sin embargo, ante la falta de arreglos que requería el templo y que nunca se realizaron, el piso se agrietó, quedando un enorme hoyo, por lo que al ocurrir esto se colocaron cintas para evitar que las personas pasen por el área dañada y puedan sufrir un accidente.

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Ante esta situación han empezado con algunas obras de rehabilitación, se tiene que evitar que los daños puedan llegar hasta generar el riesgo de un desplome. Por ello, la Iglesia ha solicitado el apoyo de la comunidad católica para que se unan, ya sea con mano de obra o económicamente, para rehabilitar esta histórica iglesia.