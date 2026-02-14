Ignora la Segam combate de basureros clandestinos

CIUDAD VALLES.- Aunque la CNPR del Ingenio Plan de San Luis hizo la propuesta hace cinco meses al alcalde David Medina Salazar quien refirió tal posibilidad a la Segam, para resolver el problema de 20 basureros clandestinos en el área de La Hincada, no hubo respuesta alguna a esta petición por parte del alcalde.

Rumbo a El Naranjo, también camino a La Ciénega, en camino al ejido Canoas hay alrededor de 20 basureros clandestinos, de acuerdo con Fernando José Ocejo Robaina, secretario general de la CNPR en el ingenio de referencia.

La propuesta de la Confederación fue que el Ayuntamiento conforme un relleno sanitario en el que pudiera participar la asociación cañera y, aunque David Medina comentó ese asunto a Sonia Mendoza, de la Secretaría de Gestión Ambiental, nadie ha ido a verificar terrenos para la realización de ese tiradero de basura.

Mientras tanto, basura de todo tipo, pañales, botellas, lixiviados y envases de fertilizantes siguen contaminando el río Valles y a todos los que están río abajo.

Aunque hubo un esfuerzo para hacer que los camiones de basura vayan cada semana, para una población de tres mil familias resulta insuficiente.