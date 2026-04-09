Impone vallense marca en nado en aguas libres

CIUDAD VALLES.- Otra vez, el vallense David Olvera impone marcas mundiales de resistencia en la natación y a pura brazada viajó de la isla de Cozumel a Cancún.

Hace siete meses, Olvera dio vuelta a la isla de Manhattan, en una prueba de resistencia de más de 48 kilómetros alrededor del Río Hudson y aunque parece un desafío suprahumano, el nadador que comenzó a patalear en la alberca del IMSS de Valles, de pequeño, pasó 16 horas nadando sobre el abismo oceánico entre la isla de Cozumel y la anhelada playa de Cancún.

Hubo registros oficiales que lo colocan como el primer ser humano con síndrome de tritón que logra la proeza de recorrer 85 kilómetros a nado, sin otra ayuda más que la de sus brazos y piernas como propelas incansables.

La distancia entre la isla y la Península de Yucatán es igual a la que hay entre el municipio de Valles y el de Matlapa, pero en el agua, de noche y con el mar picado en muchas ocasiones.

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