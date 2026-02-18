Inauguran el Centro de Esterilización Canina y Felina

MATEHUALA.- La mañana del pasado martes se llevó cabo la inauguración del Centro de Esterilización y Recuperación Canina y Felina, el cual se instaló en la colonia Santa Ana.

Se contará con apoyo de un médico veterinario, así como de Protección Civil Municipal y Jurisdicción Sanitaria Número II para que funcione este lugar.

Matehuala avanza en bienestar animal con la apertura oficial del Centro de Esterilización y Recuperación Canina y Felina, ya que se realizó la inauguración de un espacio destinado a brindar atención digna, donde la idea es esterilizar en este lugar a los perros y gatos tanto de casa como comunitarios de manera gratuita y evitar la proliferación de perros y gatos en las calles.

La coordinación de Protección Civil Municipal será la encargada de este Centro de Esterilización y Recuperación Canina y Felina; en el lugar se contará con un médico veterinario que será el encargado de esterilizar a los perritos y gatitos; las personas interesadas que quieran esterilizar a sus mascotas deberán anotarlos y se les va a dar un turno, pero también la idea es rescatar a los perros y gatos comunitarios para esterilizarlos.

