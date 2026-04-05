Inauguran la Copa Matehuala de futbol

Matehuala.- Se llevó a cabo la inauguración de la XXXI Copa Matehuala en el estadio Manuel Moreno Torres en la que participan los equipos Chivas, Pumas, Tigres y la Selección de Matehuala. Acudieron cientos de aficionados al futbol, quienes convivieron con sus familias.

Para iniciar la Copa Matehuala se llevaron a cabo los primeros juegos, Chivas contra Tigres, donde el ganador fue Chivas, con un marcador de dos goles contra cero; posteriormente se realizó otro encuentro entre la Selección de Matehuala y Pumas.

La gran final se llevará a cabo este domingo, ya que la XXXI Copa Matehuala se desarrolla del 3 al 5 de abril, con la finalidad de que la gente disfrute de eventos deportivos de gran calidad y convivan las familias. Por lo que se invita a la población a disfrutar de estos encuentros. En Matehuala hay una gran afición futbolera, siendo este uno de los deportes que más practican niños, jóvenes y adultos.

Este año, debido a que se llevará a cabo la Copa Mundial de Futbol, se realizaron dinámicas con premios para la población, relacionadas con el mundial.

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Se ha tenido una buena asistencia en los juegos, se espera que la Selección de Matehuala obtenga el título del evento.