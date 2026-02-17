Inauguran obras del CRI, con recursos del Vallestón

CIUDAD VALLES.- Rinden cuentas sobre recaudación de Vallestón anterior con obras dentro del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), ayer por la mañana.

Durante la mañana, la presidenta del DIF Municipal, Ena Avendaño Uscanga, acompañada del alcalde David Medina Salazar inauguraron áreas nuevas en ese lugar de rehabilitación física para personas con discapacidad o con lesiones por accidentes de gran importancia médica.

Los sitios nuevos, hechos con recursos del Vallestón, que reunió 2.3 millones de pesos en la última edición son: consultorio del área del lenguaje, cambio de piso del área de terapia física, dos baños con regadera, sitios para evaluar el coeficiente intelectual de niños de preescolar, lugar para evaluar neurológicamente el desarrollo cognitivo en edades de 4 a 17 años y cubículo para magnoterapia y láser, así como albercas para terapia acuática.

Aún faltan inversiones por hacer sobre paneles solares.

