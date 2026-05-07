logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Inauguran sala de lactancia materna

Por Carmen Hernández

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Inauguran sala de lactancia materna

RIOVERDE.- Fue inaugurada la sala de lactancia con que contará la Jurisdicción Sanitaria No 4 para apoyar a madres de familia. 

La Jurisdicción Sanitaria se encuentra ubicada en la calle del Bosque.   El jefe de la dependencia de salud Alejandro Lezama, acompañado de su equipo y del alcalde Rodolfo Loredo Hernández inauguraron la sala de lactancia.  

Destacaron la importancia de que se cuente con espacios seguros y adecuados para la lactancia materna, que beneficiará a muchas mujeres de la región. 

En el evento el alcalde donó un frigobar, que será de gran ayuda para que se pueda conservar la leche materna para algunas madres de familia que llegaran a necesitarla.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Cascada de Tamul recupera su caudal
Video | Cascada de Tamul recupera su caudal

Video | Cascada de Tamul recupera su caudal

SLP

Pulso Online

Comenzó a verter agua por una de sus cortinas, dijo la dependencia

Capacitan a personal de Protección Civil
Capacitan a personal de Protección Civil

Capacitan a personal de Protección Civil

SLP

Jesús Vázquez

Conmemoran aniversario de la Batalla de Puebla
Conmemoran aniversario de la Batalla de Puebla

Conmemoran aniversario de la Batalla de Puebla

SLP

Jesús Vázquez

Se llevó a cabo un acto cívico en la plaza principal

Alertan por una jauría de perros frente al Hospital
Alertan por una jauría de perros frente al Hospital

Alertan por una jauría de perros frente al Hospital

SLP

Miguel Barragán

Presuntamente es alimentada por una mujer que vive cerca del nosocomio