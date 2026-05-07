Inauguran sala de lactancia materna

RIOVERDE.- Fue inaugurada la sala de lactancia con que contará la Jurisdicción Sanitaria No 4 para apoyar a madres de familia.

La Jurisdicción Sanitaria se encuentra ubicada en la calle del Bosque. El jefe de la dependencia de salud Alejandro Lezama, acompañado de su equipo y del alcalde Rodolfo Loredo Hernández inauguraron la sala de lactancia.

Destacaron la importancia de que se cuente con espacios seguros y adecuados para la lactancia materna, que beneficiará a muchas mujeres de la región.

En el evento el alcalde donó un frigobar, que será de gran ayuda para que se pueda conservar la leche materna para algunas madres de familia que llegaran a necesitarla.

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