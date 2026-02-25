Inauguran Telebachillerato Comunitario en El Puente

SANTA CATARINA.- Fue inaugurado el Telebachillerato 20 de Febrero de1924 en el Ejido del Puente, serán beneficiados 29 jóvenes de escasos recursos.

El alcalde acompañado del delegado de Programas del Bienestar Guillermo Morales acudieron al Ejido del Puente para inaugurar el Telebachillerato Comunitario.

Enl Telebachillerato Comunitario se atienden a algunos alumnos de las comunidades Guayabos y Tanlacut, sin embargo, los recursos que se estarán aplicando son del Gobierno Municipal y Federal.

Así mismo, están abiertas las preinscripciones para los jóvenes interesados en concluir sus estudios, lo que se busca es concluyan su carrera.

