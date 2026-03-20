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Incendio de Francia Chica, sin control

Llega personal de Sedena, Conafor, Red Fox y Protección Civil para atacar el fuego

Por Carmen Hernández

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio de Francia Chica, sin control

Ciudad del Maíz.- Se propaga el incendio en la comunidad de Francia Chica y para combatirlo  arriban 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Ecología y de Protección Civil, quienes ya revisan el área afectada para aplicar algunas acciones para contener el fuego.

 Cabe destacar que el voraz incendio que se ha propagado, inició desde la semana pasada, ahora ante el riesgo que representa han llegado elementos de Protección Civil Municipal y de la Red Fox de Rioverde y además algunos voluntarios para buscar contener el siniestro. 

Así como de la secretaria de Ecología, Sonia Mendoza, el director estatal de Protección Civil Mauricio Ordaz y Teodoro Morales, secretario de la Conafor, quienes realizan recorridos de supervisión en la zona afectada, se están ultimando estrategias que se aplicarán para contener el avance del fuego. 

Así mismo la Sedena dio a conocer que acudieron 40 oficiales, por lo que se aplica el Plan DNIIIE, para combatir las enormes llamaradas, arribaron en una arenonave de ala rotativa, se realizarán vuelos de reconocimiento y descargas de agua con Helibalde.

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