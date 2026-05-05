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Incendio devasta predio Fibracel

También alcanza a quemar una unidad de Bomberos

Por Redacción

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio devasta predio Fibracel

TAMUÍN.- Incendio de grandes dimensiones en Tamuín devasta un predio conocido como Fibracel y consume una unidad de Bomberos. 

A un lado de la carretera que va de este municipio a Ébano, cerca del ejido Tampaón, en los terrenos llamados "Fibracel", decenas de hectáreas han sido consumidas por el fuego e incluso, los reportes de los Bomberos Voluntarios de Tamuín refieren que un camión de esta corporación fue tragado por las llamas. 

Desde media tarde de este lunes, el incendio se ha extendido debido a las ráfagas de viento y a los remolinos de fuego que reportan los traga humo y un centenar de personas que voluntariamente están apoyando en las labores de sofocamiento. 

Antes de que cayera la tarde, las labores continúan, porque el incendio ha tomado fuerza con el viento y la yesca que hay en todos esos terrenos.

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