logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Incendio forestal afecta varias comunidades

Dañó flora y fauna de varias localidades

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio forestal afecta varias comunidades

Matehuala.- Se registró un incendio forestal que afectó las comunidades de Palmas, Presa de la Higuera y Cerrito Blanco, con una superficie aproximada de 310 hectáreas afectando flora y fauna de la región, el fuego fue combatido en coordinación por elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Conafor.

El siniestro movilizó a comuneros de las localidades afectadas, así como a voluntarios que se sumaron de manera solidaria a las labores de combate del siniestro, además de corporaciones de emergencia como Protección Civil, Bomberos y Conafor Zona Altiplano, quienes trabajaron de manera coordinada para contener y sofocar el fuego, evitando su propagación hacia más áreas.

Además, se contó con el apoyo de las direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos Primarios, así como de empresarios locales, que brindaron maquinaria pesada y pipas de agua, fortaleciendo las acciones de combate y mitigación del fuego.

Gracias a la pronta acción de estas corporaciones y con ayuda de las personas que apoyaron a controlar el incendio, no hubo personas lesionadas, pero si se dañó la vegetación de la zona.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Se recomienda a la ciudadanía evitar la quema de pastizales o basura, no arrojar colillas de cigarro en áreas naturales, no encender fogatas en zonas con vegetación seca y reportar de inmediato cualquier conato de incendio. 

Las condiciones de viento actuales pueden provocar que el fuego se extienda rápidamente, poniendo en riesgo la flora y fauna y a las comunidades cercanas al sitio del siniestro.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa
SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SLP

Redacción

Documento establece que solo el secretario podrá informar a medios; advierten sanciones.

Feria coincide con la Semana Mayor
Feria coincide con la Semana Mayor

Feria coincide con la Semana Mayor

SLP

Redacción

Define alcalde al coordinador del evento

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa
En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Un amor, un corazón y un destino de parejas
Un amor, un corazón y un destino de parejas

Un amor, un corazón y un destino de parejas

SLP

Carmen Hernández