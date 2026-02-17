Incendio forestal afecta varias comunidades

Matehuala.- Se registró un incendio forestal que afectó las comunidades de Palmas, Presa de la Higuera y Cerrito Blanco, con una superficie aproximada de 310 hectáreas afectando flora y fauna de la región, el fuego fue combatido en coordinación por elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y Conafor.

El siniestro movilizó a comuneros de las localidades afectadas, así como a voluntarios que se sumaron de manera solidaria a las labores de combate del siniestro, además de corporaciones de emergencia como Protección Civil, Bomberos y Conafor Zona Altiplano, quienes trabajaron de manera coordinada para contener y sofocar el fuego, evitando su propagación hacia más áreas.

Además, se contó con el apoyo de las direcciones de Obras Públicas y Servicios Públicos Primarios, así como de empresarios locales, que brindaron maquinaria pesada y pipas de agua, fortaleciendo las acciones de combate y mitigación del fuego.

Gracias a la pronta acción de estas corporaciones y con ayuda de las personas que apoyaron a controlar el incendio, no hubo personas lesionadas, pero si se dañó la vegetación de la zona.

Se recomienda a la ciudadanía evitar la quema de pastizales o basura, no arrojar colillas de cigarro en áreas naturales, no encender fogatas en zonas con vegetación seca y reportar de inmediato cualquier conato de incendio.

Las condiciones de viento actuales pueden provocar que el fuego se extienda rápidamente, poniendo en riesgo la flora y fauna y a las comunidades cercanas al sitio del siniestro.