Incendio forestal en ejido La Raya

CIUDAD VALLES.- Un incendio comenzó a arder en plena zona forestal, en el ejido La Raya, cerca de La Pitahaya, lo que generó preocupación.

El director de Protección Civil Municipal (PC), Miguel Ángel Sánchez Hernández informó que junto con los brigadistas de su dependencia y colaboradores del lugar comenzaron a combatir el incendio que, sería el segundo de tipo forestal de Valles en este año, el primero fue en Casas Viejas.

El origen del incendio no ha quedado claro aún, pero por lo pronto, se afanan por apagar ese lugar, que se encuentra a pocos metros de la caseta de la carretera de cuota que va hacia Rioverde.