logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Incendio forestal en ejido La Raya

Por Redacción

Febrero 17, 2026 03:00 a.m.
A
Incendio forestal en ejido La Raya

CIUDAD VALLES.- Un incendio comenzó a arder en plena zona forestal, en el ejido La Raya, cerca de La Pitahaya, lo que generó preocupación.

El director de Protección Civil Municipal (PC), Miguel Ángel Sánchez Hernández informó que junto con los brigadistas de su dependencia y colaboradores del lugar comenzaron a combatir el incendio que, sería el segundo de tipo forestal de Valles en este año, el primero fue en Casas Viejas.

El origen del incendio no ha quedado claro aún, pero por lo pronto, se afanan por apagar ese lugar, que se encuentra a pocos metros de la caseta de la carretera de cuota que va hacia Rioverde. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa
SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SEGE calla a maestros: solo el secretario podrá hablar con la prensa

SLP

Redacción

Documento establece que solo el secretario podrá informar a medios; advierten sanciones.

Feria coincide con la Semana Mayor
Feria coincide con la Semana Mayor

Feria coincide con la Semana Mayor

SLP

Redacción

Define alcalde al coordinador del evento

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa
En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

En marcha operativo de sanidad durante la Semana Santa

SLP

Carmen Hernández

Un amor, un corazón y un destino de parejas
Un amor, un corazón y un destino de parejas

Un amor, un corazón y un destino de parejas

SLP

Carmen Hernández