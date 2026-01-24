logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Informan de ingresos por el Vallestón

Por Redacción

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Informan de ingresos por el Vallestón

CIUDAD VALLES.- El DIF Municipal dio a conocer una recaudación de 2 millones 335 mil pesos en el final del Vallestón, 400 mil pesos más que la edición del año pasado.

Antes de mediodía, la presidenta del DIF municipal, Ena Avendaño Uscanga, acompañada del alcalde David Medina Salazar, estuvo en el final del programa de recolección de recursos para mejorar las condiciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), dando a conocer la cifra que está por encima de la pasada recaudación por 408 mil pesos, ya que fue de 1 millón 927 mil pesos.

El acto protocolario fue en la plaza principal, ante 200 invitados, en su mayoría funcionarios y muy pocos de los que apoyaron la colecta anual.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador
La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador

La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador

SLP

Redacción

La región registra 10 casos y concentra el 80% de la liberación nacional de mosca estéril.

Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking
Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

SLP

Redacción

Un éxito, el primer encuentro de mariachis
Un éxito, el primer encuentro de mariachis

Un éxito, el primer encuentro de mariachis

SLP

Jesús Vázquez

Desabasto de agua en varias colonias
Desabasto de agua en varias colonias

Desabasto de agua en varias colonias

SLP

Jesús Vázquez