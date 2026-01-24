Informan de ingresos por el Vallestón

CIUDAD VALLES.- El DIF Municipal dio a conocer una recaudación de 2 millones 335 mil pesos en el final del Vallestón, 400 mil pesos más que la edición del año pasado.

Antes de mediodía, la presidenta del DIF municipal, Ena Avendaño Uscanga, acompañada del alcalde David Medina Salazar, estuvo en el final del programa de recolección de recursos para mejorar las condiciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI), dando a conocer la cifra que está por encima de la pasada recaudación por 408 mil pesos, ya que fue de 1 millón 927 mil pesos.

El acto protocolario fue en la plaza principal, ante 200 invitados, en su mayoría funcionarios y muy pocos de los que apoyaron la colecta anual.