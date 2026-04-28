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Inicia la Sedesore entrega de despensas casa por casa

Por Redacción

Abril 28, 2026 03:00 a.m.
A
Inicia la Sedesore entrega de despensas casa por casa

CIUDAD VALLES.- Comenzó la entrega de apoyos alimentarios casa por casa del Gobierno del Estado con la misma secretaria de Desarrollo Social, María del Rosario Martínez Galarza. 

En una de las colonias del corredor del ingenio, Mujeres en Solidaridad la funcionaria de primer nivel, acompañada del alcalde David Medina Salazar y un ejército de empleados estatales y municipales comenzaron a entregar los apoyos, casa por casa.

El método de entrega antes de la mañana de hoy era el de la entrega multidisciplinaria, a dónde los beneficiarios tenían que ir a recibir. 

La funcionaria dijo que este método ahorra a los beneficiarios de la tercera edad o con alguna discapacidad el traslado a otro lugar.

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