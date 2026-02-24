Inician actividades por aniversario de bomberos

Matehuala.- Iniciaron los festejos por el 45 aniversario de fundación de Bomberos de Matehuala, en las instalaciones de esta corporación de auxilio donde a lo largo de la semana se estarán realizando conferencias, pláticas, prácticas, una carrera atlética y otras actividades abiertas al público en general.

Para iniciar las actividades se llevó a cabo un acto cívico con honores a la bandera, en donde estuvieron presentes autoridades municipales, elementos de bomberos, así mismo invitaron a algunos de los fundadores de esta corporación, que está celebrando un año más salvaguardando la integridad física de las personas de Matehuala y del Altiplano.

Se hizo una reseña histórica de que bomberos se fundó en 1981, después de un fuerte incendio que se presentó en una tienda llamada El Mayoreo, y debido que no había antes bomberos en Matehuala, los ciudadanos estuvieron trabajando para apagar el fuego, un grupo de jóvenes decidió empezar a trabajar para crear una corporación de Bomberos del municipio.

Posteriormente se llevó a cabo el corte de listón inaugural de una serie de actividades que se estarán realizando a lo largo de esta semana, además se hizo un recorrido por las instalaciones de bomberos donde colocaron fotografías, los primeros uniformes, equipo de bomberos donde se habló de algo de historia de este lugar.

