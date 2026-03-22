Inician preparación bomberos voluntarios

Matehuala.- Empezó la capacitación de la generación número 44 de la Academia del Heroico Cuerpo de Bomberos de Matehuala, ingresaron hombres y mujeres que aspiran a ser próximamente elementos de esta corporación de auxilio.

Los nuevos tragahumo serán parte de la Generación 44, quienes inician este importante camino de preparación y servicio como bomberos voluntarios, se llevaron a cabo los honores a la bandera, donde se contó con la presidenta del patronato de bomberos Sandra Flores y el comandante Mauricio Flores quienes dedicaron unas palabras de motivación a los nuevos aspirantes.

Como parte de su primera clase, los aspirantes recibieron una introducción a la formación dentro de la academia.

Se realizó un recorrido por la estación, donde pudieron conocer las instalaciones, así como presentarse con quienes serán sus compañeros a lo largo de esta etapa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, se les presentó al equipo de instructores y oficiales quienes estarán guiando su preparación, se abordaron temas fundamentales como la ética y la seguridad del bombero.

Se espera que de esta generación salgan hombres y mujeres que próximamente sean bomberos de Matehuala, además de que no solo se les prepara para atender incendios si no para distintos tipos de emergencias.