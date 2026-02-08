Inmpulsa Canaco el talento local y la creatividad

Matehuala.- La Canaco en coordinación con la dirección de Fomento Industrial y Desarrollo Económico convocan a estudiantes y emprendedores a participar en "Inspira 2026" un espacio pensado en impulsar el talento local y la creatividad, los ganadores recibirán 25 mil pesos para desarrollar sus proyectos, el concurso tiene una bolsa de premiación de 200 mil pesos y se dividirá en cinco categorías.

Rafael Fernández Santos, presidente de Canaco, informó que la convocatoria está abierta y los interesados podrán registrarse en la oficina de Fomento Industrial y Desarrollo Económico, de lunes a viernes de 8:00 a las 15:00 horas.

El concurso para conocer a los ganadores será el 22 de mayo del presente año, hora y sede por confirmar.

Habrá cuatro categorías en el concurso, Estudiantes de nivel medio, medio superior y superior y emprendedores independientes, quienes deben cumplir una serie de requisitos y entrega de documentos para poder participar, la premiación será por categoría, de 25 mil pesos al primer lugar, 15 mil pesos al segundo y 10 mil al tercero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El concurso está inspirado en motivar y reconocer el espíritu emprendedor y ayudarles a que den el paso hacia la formalidad, es una excelente oportunidad para los jóvenes pues los premios les ayudarán al financiamiento de sus proyectos.