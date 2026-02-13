logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN VIAJE!

Fotogalería

¡BUEN VIAJE!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Instalan Consejo de PC en Valles

Por Redacción

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Instalan Consejo de PC en Valles

CIUDAD VALLES.- Quedó instalado el Consejo de Protección Civil Municipal para prevenir incendios forestales en esta localidad en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.

Ayer por la mañana, con la presencia del presidente del Consejo, David Medina Salazar, quedó instalado este órgano multidisciplinario que entra en sesión permanente cuando hay crisis ambientales o riesgos provocados.

Esta mañana, la razón que motivó a la sesión de información y de puesta a disposición fue que ya hubo un incendio forestal en Valles, en el ejido Casas Blancas, al noreste del municipio.

El titular de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández dio a conocer que en lo que va del año han atendido siete incendios a casa habitación, cinco de vehículos y 73 de monte y basura.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La fuerza de reacción de PC en Valles consiste en 23 elementos en activo, cuatro vehículos y una ambulancia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur
Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur

Inaugura el Gobernador 3 caminos en Huasteca Sur

SLP

Redacción

Voraz incendio en comunidad Sabinito
Voraz incendio en comunidad Sabinito

Voraz incendio en comunidad Sabinito

SLP

Carmen Hernández

El fuego casi está controlado para evitar se propague más

Detienen a banda de falsificadores
Detienen a banda de falsificadores

Detienen a banda de falsificadores

SLP

Jesús Vázquez

Ofrecerá FEPUASLP nivel bachillerato
Ofrecerá FEPUASLP nivel bachillerato

Ofrecerá FEPUASLP nivel bachillerato

SLP

Redacción