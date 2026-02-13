Instalan Consejo de PC en Valles

CIUDAD VALLES.- Quedó instalado el Consejo de Protección Civil Municipal para prevenir incendios forestales en esta localidad en el salón de Cabildo de la Presidencia Municipal.

Ayer por la mañana, con la presencia del presidente del Consejo, David Medina Salazar, quedó instalado este órgano multidisciplinario que entra en sesión permanente cuando hay crisis ambientales o riesgos provocados.

Esta mañana, la razón que motivó a la sesión de información y de puesta a disposición fue que ya hubo un incendio forestal en Valles, en el ejido Casas Blancas, al noreste del municipio.

El titular de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez Hernández dio a conocer que en lo que va del año han atendido siete incendios a casa habitación, cinco de vehículos y 73 de monte y basura.

La fuerza de reacción de PC en Valles consiste en 23 elementos en activo, cuatro vehículos y una ambulancia.