Instalan Consejo Municipal para prevenir accidentes

Matehuala.- Quedó instalado el Consejo Municipal para la Prevención y Atención de Accidentes (COMUPRA), un órgano clave para fortalecer las acciones de prevención y atención ante la ola de accidentes en la ciudad.

Durante esta sesión, los integrantes del consejo tomaron protesta, quedando formalmente instalado COMUPRA como un espacio de coordinación interinstitucional, enfocado en la prevención, análisis y atención oportuna de accidentes, para integrar este consejo estuvieron elementos de Protección Civil Municipal, Cruz Roja, Bomberos, Policía Municipal y Tránsito y Vialidad de Matehuala, que se comprometieron a trabajar en coordinación para la prevención de accidentes.

En la reunión se discutieron diversas estrategias, así como la evaluación de temas prioritarios relacionados con accidentes viales, domésticos, laborales y en espacios públicos, reafirmando el compromiso de trabajar de manera conjunta por la seguridad de la ciudadanía.

Se destaca la importancia de la planeación, colaboración entre dependencias y la participación ciudadana, como pilares fundamentales para reducir riesgos y generar una ciudad más segura.

Con la instalación de COMUPRA, se refrenda el compromiso con la prevención, seguridad y el bienestar de los matehualenses, impulsando acciones que contribuyan a salvar vidas y mejorar la calidad de vida en el municipio, pues se han incrementado los accidentes vehiculares y se tiene que trabajar para evitar que esto siga ocurriendo.