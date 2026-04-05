Instalan módulos de información turística

RIOVERDE.- Instalan módulos de atención al turista en los parajes turísticos para orientar a los visitantes de lugares especiales del municipio y parajes para divertirse y gozar su estancia.

El director de Turismo José Fernando Tenorio Govea, dio a conocer que se instalaron módulos de atención en las Grutas de la Catedral, del Ángel, Media Luna, San Sebastián y Los Peroles, donde se ofrece orientación al visitante de sitios a visitar sin riesgo alguno.

E personal de Turismo y embajadores también recorren los cuerpos de agua y brindan información a los visitantes, para prevenir cualquier contingencia.

También se cuenta con un módulo de información turística en la plaza principal de Rioverde, donde se les orienta sobre la ubicación de los parajes, museo y el tradicional Mercado Cristóbal Colón.

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