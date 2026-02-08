Instalan tianguis del día del amor

RIOVERDE.- Se instalan puestos de venta de diversos productos alusivos al 14 de febrero en la plaza principal, los cuales estarán hasta el próximo domingo.

Comerciantes dieron a conocer que el municipio les otorgó un espacio en la plaza principal, se instalaron desde ayer sábado y se retirarán hasta el 15 de febrero.

Los vendedores ofrecen desde joyería, chocolates, ramos de flores, blusas, vestidos, entre otros artículos de venta alusivos al día de San Valentín.

Se tienen productos alusivos al día del amor y la amistad, para que las personas acudan a comprar los detalles y les regalen a su pareja un obsequio de calidad y a bajo costo. Esperan comerciantes tener buenas ventas, ya que en esta fecha jóvenes gustan dar un regalo a la novia, amigo o amiga en esta fecha tan especial.

