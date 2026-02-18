Intenso calor mejora la venta de sombreros
RIOVERDE.- Con el arribo de altas temperaturas, inició la venta de sombreros; los que más se venden son los de palma, dijo la vendedora Érika Torres Maldonado.
La comerciante mencionó que ya se han registrado altas temperaturas, por ende inició la venta de sombreros los que oscilan desde 75 a 275 pesos.
Los más vendidos son los de palma y petate, los que compran más son los ingenieros y albañiles, por lo que ha aumentado el precio de 3 a 5 pesos los sombreros.
Es recomendable que utilicen los perforados y eviten las texanas, para evitar enfermen, puntualizó Torres Maldonado.
