logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Intenso calor mejora la venta de sombreros

Por Carmen Hernández

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Intenso calor mejora la venta de sombreros

RIOVERDE.- Con el arribo de altas temperaturas, inició la venta de sombreros; los que más se venden son los de palma, dijo la vendedora Érika Torres Maldonado.  

La comerciante mencionó que ya se han registrado altas temperaturas, por ende inició la venta de sombreros los que oscilan desde 75 a 275 pesos. 

Los más vendidos son los de palma y petate, los que compran más son los ingenieros y albañiles, por lo que ha aumentado el precio de 3 a 5 pesos los sombreros. 

Es recomendable que utilicen los perforados y eviten las texanas, para evitar enfermen, puntualizó Torres Maldonado. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Impone SEGE Ley mordaza a maestros
Impone SEGE Ley mordaza a maestros

Impone SEGE Ley mordaza a maestros

SLP

Redacción

Solo el secretario podrá hablar con la prensa; advierte de sanciones

Retiran tanque de gas de casa; era un peligro
Retiran tanque de gas de casa; era un peligro

Retiran tanque de gas de casa; era un peligro

SLP

Carmen Hernández

Sofocan voraz incendio en comunidad Quelitalillo
Sofocan voraz incendio en comunidad Quelitalillo

Sofocan voraz incendio en comunidad Quelitalillo

SLP

Carmen Hernández

Seminaristas reciben el ministerio del lector
Seminaristas reciben el ministerio del lector

Seminaristas reciben el ministerio del lector

SLP

Jesús Vázquez