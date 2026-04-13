Intentan derrocar a lideresa del grupo Miguel Jiménez

CIUDAD VALLES.- Quisieron dar albazo a la lideresa del tianguis del grupo Miguel Jiménez Ledezma.

Durante la semana que está por terminar, uno de los grupos con más miembros dentro del tianguis del mercado, el Miguel Jiménez, tuvo un intento de albazo para sustituir a la lideresa, Guillermina Juárez, puesto que hubo una asamblea en la que participaron un grupo de personas que intentaron elegir a un nuevo líder, dentro de las instalaciones del mercado Valles 85.

El grupo que quiso hacer una asamblea alternativa contó con una asistencia de una cincuentena de miembros de los 200 que forman el total de la agrupación, contando a los que están adheridos y que son de la zona tének.

Para la sustitución de un líder por votación, la asamblea debe tener un mínimo de 50 por ciento más una persona, por lo que aún no se concreta el futuro de la agrupación, además de que quien registra a esas uniones comerciales, que es la dirección de Comercio, no ha emitido ningún comunicado sobre un supuesto cambio.

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