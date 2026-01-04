logo pulso
Estado

Invita ICAT a varios cursos

Por Carmen Hernández

Enero 04, 2026 03:00 a.m.
Invita ICAT a varios cursos

RIOVERDE.- Invitan a los cursos que ofrece el Instituto de Capacitación para el Trabajo (ICAT) que inician este próximo 7 de enero, donde podrán participar jóvenes y adultos para aprender diversos técnicas y aprovechar para iniciar un negocio. 

 Matilde Noyola Correa titular del ICAT, dio a conocer que se tiene todo listo para llevar a cabo una serie de talleres para la población en general. 

Se tiene un curso de elaboración de productos de limpieza, jabones.

Además de otros como bocadillos salados, pasteles y decoración, elaboración de cocina a base de vegetales blancos. 

Así como aplicación de masaje sueco, electricidad básica, entre otros.  

Es por ello que se invita sobre todo a los jóvenes a partir de los 16 años de edad, para que se inscriban, los requisitos son presentar Curp, INE y pago de inscripción, que son unas cuotas módicas.

