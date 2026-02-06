Invitan a carrera Corre por tus riñones

RIOVERDE.- El 15 de marzo se llevará a cabo la carrera atlética con causa Corre por tus riñones, lo que se recaude será destinado para las hemodiálisis de pacientes que están enfermos y requieren este tratamiento y recursos para poder realizárselo.

El Centro Médico de Rioverde, en la Unidad de Hemodiálisis está organizando la carrera con causa, el costo del boleto es de 100 pesos.

El evento atlético Corre por tus riñones tiene como finalidad hacer conciencia sobre la salud, alimentarse sanamente, tomar agua.

El evento es este próximo 15 de marzo a las 8 de la mañana en la plaza principal de Ciudad Fernández, será de 3 kilómetros.

El costo del boleto será de 100 pesos y se premiará a los primeros lugares.

Las inscripciones son en el Centro Médico, en la Unidad de Hemodiálisis, es por ello que se le invita a la población en general para que se una a esta noble causa y apoye, porque lo que se reúna será destinado para los pacientes que padecen hemodiálisis.