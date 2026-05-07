Invitan a concierto de música sacra

Real de Catorce.- Con motivo de los 800 años del tránsito de San Francisco de Asís, este sábado 9 de mayo a las ocho de la noche se llevará a cabo un concierto de música sacra en el templo parroquial de la Purísima Concepción, en Real de Catorce. La entrada será gratuita.

En el marco de los 800 años de la muerte de San Francisco de Asís, ocurrida el 3 de octubre del año 1226, se celebra un año jubilar franciscano, el cual inició el 10 de enero y terminará el 10 de enero de 2027. San Francisco de Asís es el santo patrono de la Diócesis de Matehuala y también patrono de Real de Catorce, se prepara este concierto de música sacra para que los feligreses acudan en familia y, sobre todo, lleven a sus mamás, dado que también se estará celebrando el Día de las Madres.

San Francisco de Asís es el santo patrono del Pueblo Mágico y cada año miles de personas acuden a visitarlo, por lo que se espera que en este evento se tenga muy buena respuesta de parte de la población de Catorce, así como de los visitantes que se animen a disfrutar este magno concierto. Se exhorta a la población a disfrutar del concierto de música sacra que se llevará a cabo en la iglesia de la Purísima Concepción.