Invitan a exposición colectiva juvenil

Por Jesús Vázquez

Enero 21, 2026 03:00 a.m.
MATEHUALA.- El próximo viernes 23 de enero en el museo de las Culturas a las 5 de la tarde se llevará a cabo la exposición colectiva y el show musical de Revolución y Arte, que es conformado por un grupo de jóvenes camelenses que quieren dar a conocer su arte a la población.

Ángela Castillo Zepeda, una de las organizadoras del evento denominado Revolución y Arte, y dio a conocer que en este evento se expondrán pinturas de personas originarias de Matehuala, con un enfoque inclusivo, pues algunos de los exponentes son personas con discapacidad, y la idea es que tengan un espacio para mostrar el trabajo que ellos realizan y demostrar que sin importar los problemas, ellos también son artistas.

 Además de la exposición tendrán un show musical, concursos con los asistentes lo cual será algo diferente a lo que se llevan en todas las exposiciones normalmente, la idea es que la gente que asista a esta inauguración la disfrute; la entrada a la inauguración será completamente gratuita.

La exposición estará por un mes en el Museo de las Culturas, por lo que se exhorta a la población que no pueda acudir a la inauguración vaya después, y conozcan las obras de arte.

