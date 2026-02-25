logo pulso
Invitan a formar parte del Pentatlón

Por Carmen Hernández

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a formar parte del Pentatlón

RIOVERDE.- Invitan a formar parte del Pentatlón en el que se les inculcan los valores cívicos, según dio a conocer el oficial de Infantería y comandante del Pentatlón Deportivo Militarizado  Universitario, Pedro Pablo Rodríguez Rocha. 

Hizo un llamado a los niños desde los 6 años para que formen parte del Pentatlón ubicado en el Museo Interactivo El Colibrí,  se atiende los domingos de 9 a 2 de la tarde. 

Rodríguez Rocha hizo hincapié que se les inculca sobre los valores cívicos, el respeto, organización y deportes. Es una institución militarizada al 100 por ciento, se cuenta con más de 80 alumnos. 

Dijo que se divide en Banda de Guerra, Policía Militar,  Pentatlón menor y femenil, es por ello que se les invita a los padres de familia para que acerquen a sus hijos a la institución,  donde se les inculcará los valores cívicos, puntualizó. 

