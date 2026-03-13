Invitan a jóvenes a ser brigadistas voluntarios

RIOVERDE.- Invitan a los jóvenes a formar parte de los Brigadistas Voluntarios, la convocatoria se cierra el 27 de marzo para los interesados en formar parte de este grupo.

El director de Protección Civil Municipal José de Jesús Hernández Juárez, explicó que se puso en marcha una convocatoria para los jóvenes interesados en ser brigadistas.

El registro estará abierto del 23 al 27 de marzo de 10 a 3 de la tarde, en las oficinas de Protección Civil, ubicadas en el Barrio de los Ángeles en calle Venustiano Carranza.

Sólo podrán participar personas con vocación de servicio, responsables, disciplinados y con alguna experiencia.

