logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Fotogalería

Más de 90 países competirán en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Invitan a la noche disco pro Asilo de Ancianos

Se realizará este próximo sábado 14 de febrero

Por Carmen Hernández

Febrero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a la noche disco pro Asilo de Ancianos

RAYÓN.- Este próximo 14 de febrero se llevará a cabo una noche disco en beneficio del Asilo Genovevo Rivas Guillén en el Salón Ejidal de Rayón. 

Administradores dieron a conocer que ultiman detalles para lo que será un gran evento con causa, lo que se busca es recaudar despensa y productos de limpieza con un valor de 50 pesos.  

La noche disco es este próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 10 de la noche en el Salón Ejidal de Rayón; es por ello que se le invita a la ciudadanía en general, para que se una a esta noble causa y apoye a los grupos vulnerables como lo son los adultos mayores. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Logra Joshua Hernández bicampeonato en ajedrez
Logra Joshua Hernández bicampeonato en ajedrez

Logra Joshua Hernández bicampeonato en ajedrez

SLP

Carmen Hernández

Envenenan mascotas en Fracc. Infonavit 2
Envenenan mascotas en Fracc. Infonavit 2

Envenenan mascotas en Fracc. Infonavit 2

SLP

Redacción

Se saturan servicios en la Oficialía del RC
Se saturan servicios en la Oficialía del RC

Se saturan servicios en la Oficialía del RC

SLP

Jesús Vázquez

Requieren paterfamilias acta de nacimiento para sus hijos

Choca motociclista contra camioneta, un lesionado
Choca motociclista contra camioneta, un lesionado

Choca motociclista contra camioneta, un lesionado

SLP

Redacción