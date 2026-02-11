Invitan a la noche disco pro Asilo de Ancianos

RAYÓN.- Este próximo 14 de febrero se llevará a cabo una noche disco en beneficio del Asilo Genovevo Rivas Guillén en el Salón Ejidal de Rayón.

Administradores dieron a conocer que ultiman detalles para lo que será un gran evento con causa, lo que se busca es recaudar despensa y productos de limpieza con un valor de 50 pesos.

La noche disco es este próximo sábado 14 de febrero, a partir de las 10 de la noche en el Salón Ejidal de Rayón; es por ello que se le invita a la ciudadanía en general, para que se una a esta noble causa y apoye a los grupos vulnerables como lo son los adultos mayores.