Surge otro siniestro en comunidad Lagunita

CIUDAD VALLES.- Un incendio creció rápidamente en la comunidad de La Lagunita, al poniente de Ciudad Valles.

Operadores de Protección Civil Municipal, bomberos, comuneros y voluntarios de los ranchos y ejidos cercanos se afanan desde este sábado por apagar el fuego de un nuevo incendio que, presumiblemente comenzó tras el fraccionamiento Lomas de Ixamal y en poco tiempo la yesca prendió, ocupando parte del rancho Los Abuelos, La Tima y La Lagunita.

El director de PC Municipal, Miguel Ángel Sánchez Hernández, había dicho este viernes pasado que Valles había tenido menos incendios forestales, dada la prevención que se ha hecho de parte de los mismos pobladores de zonas rurales.

Sin embargo, este sábado, se afanaban en esta parte occidental del municipio, por el rumbo de la entrada a la zona tének de poder contener el fuego de un siniestro por esta región del municipio.

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