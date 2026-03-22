Promueven inclusión y respeto de personas con S. de Down

Matehuala.- En el marco del Día Mundial del Síndrome de Down el Sistema Municipal DIF, llevó a cabo un significativo evento enfocado en promover la inclusión, el respeto y la sensibilización social, realizando un desfile con mensajes positivos para crear inclusión el cual recorrió las principales calles de la ciudad. Posteriormente se efectuó un acto conmemorativo en la Plaza de Armas y una exposición fotográfica.

Primero se llevó a cabo un desfile para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, donde participaron varias instituciones educativas en carros alegóricos, en los cuales estaban niños y niñas especiales, quienes iban muy contentos cantando, gritando, bailando y regalando dulces, la importancia de este tipo de actividades es para construir una sociedad más justa, empática e incluyente.

El evento también contó con la participación artística de la alumna Ana Sofía Coronado Díaz, quien emocionó a los asistentes con su presentación de baile, demostrando el talento y expresión que forman parte de una sociedad inclusiva.

Asimismo, el alumno Fermín Rocha Rodríguez compartió un mensaje lleno de sensibilidad, resaltando que todas las personas, sin importar sus diferencias, tienen los mismos derechos, sueños y capacidades.

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Como parte central de las actividades, se inauguró una galería fotográfica conmemorativa, integrada por imágenes y mensajes de familias matehualenses, que reflejan el amor, la inclusión y el reconocimiento de las capacidades de las personas con síndrome de Down en cualquier aspecto.