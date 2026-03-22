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Invitan a los cursos de danza y ballet

Por Carmen Hernández

Marzo 22, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan a los cursos de danza y ballet

CIUDAD Fernández.- Invitan autoridades a los cursos culturales de danza folklórica y ballet que se están ofreciendo. 

Las autoridades municipales dieron a conocer que se tiene todo listo para los talleres llenos de tradición y arte que se realizan en el municipio.

Se cuenta con un taller de baby ballet, que se ofrecerá de 6 a 7 de la tarde, los martes y viernes.  Así como danza folklórica, de 4 a 6 de la tarde, miércoles y viernes.  

Es por ello que se les invita a los padres de familia interesados para registrar a sus hijos para que se acerquen al departamento de Cultura, porque se cuenta con un cupo limitado. 

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Los interesados también pueden solicitar información al teléfono 487 87 12745.

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