Invitan a Lucha perruna Pro Refugio Hachiko

Por Jesús Vázquez

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- El Refugio Hachiko aumenta el número de perritos rescatados, por lo que se han incrementado los gastos en alimento para ellos, en consultas veterinarias pues muchos de los perritos al rescatarlos se encuentran mal de salud, por lo que llevarán a cabo dos actividades para recaudar fondos, una será el Primer Cake Piqnic y el otro evento será una lucha con causa.

El primer evento será el Cake Piqnic que se llevará a cabo este sábado a las cinco de la tarde, y quienes adquieran su boleto podrán escoger varias rebanadas de pastel de su preferencia y así probar una gran variedad de pasteles, degustar los ricos postres artesanales de gente de Matehuala, los boletos están disponibles en la pastelería Maringo, de Ignacio Ramírez.

Además, para continuar recaudando fondos se prepara evento de lucha libre con causa el sábado 21 de marzo en la Caja de Agua, donde estarán luchadores locales y foráneos, será un evento también a beneficio de Refugio Hachiko, esta ha sido denominada una Lucha Perruna, donde el costo del boleto será de 30 pesos para los niños y a los adultos 80, la gente puede adquirirlos comunicándose a la página de Facebook Refugio Hachiko.

Se exhorta a toda la población en general a acudir a esto eventos, donde lo recaudado será a beneficio del refugio Hachiko, así mismo se pide que quien guste apoyar ya sea con alimento, se una pues en la actualidad ya son muchos los perritos que tienen y son muy pocas las adopciones que se dan. 

