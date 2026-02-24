logo pulso
Estado

Invitan a torneo de voleibol mixto

Por Jesús Vázquez

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
Invitan a torneo de voleibol mixto

Matehuala.- El patronato de Festejos de San Miguelito con la finalidad de promover el deporte en los jóvenes para que hagan actividades deportivas invita a un torneo relámpago de voleibol mixto, que se llevará a cabo del 20 al 22 de marzo.

 El objetivo principal del evento deportivo es fomentar la práctica del voleibol, fortalecer la formación deportiva, promover la convivencia sana, el trabajo en equipo y sobre todo alejar a los jóvenes de las problemáticas sociales que abundan en la actualidad como las adicciones y la violencia, por lo que exhortan a los interesados a inscribirse en el torneo de voleibol que llevarán a cabo. 

Las inscripciones cerrarán el 15 de marzo, podrán inscribirse con el patronato de la Fiestas Patronales de San Miguelito, tendrá una cuota de recuperación de 150 pesos, la rama es mixta, y se realizará una junta previa con los participantes el 17 de marzo en la Plaza de San Miguelito a las ocho de la noche, donde se definirán los aspectos técnicos del torneo. 

El sistema de competencia se definirá según el número de equipos registrados, el reglamento será el vigente de la Federación Mexicana de Voleibol y el anexo a técnico al torneo relámpago, el arbitraje será designado por el comité organizador, será de cien pesos por equipo, y se darán premios a los tres primeros lugares.

 Los interesados pueden comunicarse también al número 488-136-38-71, se exhorta a los jóvenes a participar en este torneo de voleibol.

