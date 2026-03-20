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Invitan al Aquafest y el Acuatlón

Por Carmen Hernández

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Invitan al Aquafest y el Acuatlón

CIUDAD FERNÁNDEZ.- Este próximo 5 de abril en la Media Luna y espacios deportivos se llevará a cabo el Aqua Fest y el Acuatlón, eventos deportivos en los que se repartirán 17 mil pesos en premios para los ganadores. 

Autoridades municipales invitan a la población en general para que participen en las diversas actividades deportivas que se desarrollarán, donde el atractivo será el premio que podrán obtener.

Entre las que destacan Acuatlón correr y nadar, tristlón, basquetbol y voleibol playero.

 Las competencias se realizarán en los campos deportivos y el canal de la Media Luna. 

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Los primeros lugares estarán recibiendo atractivos premios, porque se estarán repartiendo 17 mil pesos.

Las personas interesadas podrán inscribirse en el Departamento de Deportes ubicado en la calle Leona Vicario 237.

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