Invitan al evento atlético Corre por una diálisis

RIOVERDE.- Este próximo 26 de abril se llevará a cabo la carrera atlética organizada por la Prepa Río, con causa camina, trota o corre por una diálisis.

El evento atlético será de 5 kilómetros camina, trota o corre por una diálisis, el donativo será de 150 pesos.

La salida será a las 8 de la mañana en la Unidad Deportiva de la Prepa Río.

Se contará con el apoyo de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, para prevenir cualquier incidente que pudieran llegar a sufrir los participantes. Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría.

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Se invita a la población en general para que se sumen a esta noble causa y cooperen para los pacientes que requieren de diálisis, ya que muchos enfrentan problemas de falta de recursos para seguir su tratamiento.