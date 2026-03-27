Invitan al evento atlético Corre por una diálisis
RIOVERDE.- Este próximo 26 de abril se llevará a cabo la carrera atlética organizada por la Prepa Río, con causa camina, trota o corre por una diálisis.
El evento atlético será de 5 kilómetros camina, trota o corre por una diálisis, el donativo será de 150 pesos.
La salida será a las 8 de la mañana en la Unidad Deportiva de la Prepa Río.
Se contará con el apoyo de elementos de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, para prevenir cualquier incidente que pudieran llegar a sufrir los participantes. Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría.
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Se invita a la población en general para que se sumen a esta noble causa y cooperen para los pacientes que requieren de diálisis, ya que muchos enfrentan problemas de falta de recursos para seguir su tratamiento.
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