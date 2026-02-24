logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Jornada de vacunación contra el sarampión

Se aplicaron también vacunas contra influenza

Por Jesús Vázquez

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Jornada de vacunación contra el sarampión

Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria Número II, en coordinación con el personal del Programa Visitando Corazones y la Cruz Roja Delegación Matehuala, llevaron con gran éxito un micromódulo de vacunación en las instalaciones de la corporación de auxilio, donde vacunaron contra el sarampión.

Se llevó a cabo una jornada de vacunación especial, en donde aplicaron las vacunas del sarampión y de la influenza, además de completar el esquema básico de vacunación para quienes les faltaba alguna vacuna, pues es importante que las personas estén vacunadas para evitar enfermedades como lo es ahora el sarampión, donde la mayoría de las personas de más de 30 años están vacunadas, pero la mayoría menores de 30 años les faltan muchas vacunas. 

Cabe hacer mención que hubo buena respuesta por parte de las personas que acudieron a vacunarse para protegerse, aunque en Matehuala aún no se han registrado casos de sarampión la gente prefiere prevenir al ver que en otros estados de la República se han dado muchos casos de esta enfermedad.

 Así mismos continúan exhortando a la población en general acudir a los centros de salud a vacunarse, para prevenir enfermedades sobre todo llevar a los menores, y verificar que no les falte ninguna vacuna. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se colapsa árbol y daña un vehículo
Se colapsa árbol y daña un vehículo

Se colapsa árbol y daña un vehículo

SLP

Carmen Hernández

Continúa combate de incendio en El Sabinito
Continúa combate de incendio en El Sabinito

Continúa combate de incendio en El Sabinito

SLP

Carmen Hernández

Chocan camionetas por alcance
Chocan camionetas por alcance

Chocan camionetas por alcance

SLP

Redacción

Habrá dos frentes del Partido Verde en Ciudad Valles
Habrá dos frentes del Partido Verde en Ciudad Valles

Habrá dos frentes del Partido Verde en Ciudad Valles

SLP

Redacción