Jornada de vacunación contra el sarampión

Matehuala.- La Jurisdicción Sanitaria Número II, en coordinación con el personal del Programa Visitando Corazones y la Cruz Roja Delegación Matehuala, llevaron con gran éxito un micromódulo de vacunación en las instalaciones de la corporación de auxilio, donde vacunaron contra el sarampión.

Se llevó a cabo una jornada de vacunación especial, en donde aplicaron las vacunas del sarampión y de la influenza, además de completar el esquema básico de vacunación para quienes les faltaba alguna vacuna, pues es importante que las personas estén vacunadas para evitar enfermedades como lo es ahora el sarampión, donde la mayoría de las personas de más de 30 años están vacunadas, pero la mayoría menores de 30 años les faltan muchas vacunas.

Cabe hacer mención que hubo buena respuesta por parte de las personas que acudieron a vacunarse para protegerse, aunque en Matehuala aún no se han registrado casos de sarampión la gente prefiere prevenir al ver que en otros estados de la República se han dado muchos casos de esta enfermedad.

Así mismos continúan exhortando a la población en general acudir a los centros de salud a vacunarse, para prevenir enfermedades sobre todo llevar a los menores, y verificar que no les falte ninguna vacuna.

