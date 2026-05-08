Joven herido durante riña

RIOVERDE.- Un joven resulta con una herida en la frente durante una riña que se registró en la Colonia Buenos Aires, el cual recibió atención por parte de corporaciones de auxilio.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, cuando un joven de 22 años se encontraba conviviendo con otros compañeros, de pronto comenzaron a discutir por viejas rencillas y de las palabras fueron a los golpes.

El joven resultó con una lesión en la frente, por lo que los vecinos solicitaron el apoyo de las corporaciones de auxilio.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes luego de evaluar la herida le brindaron los primeros auxilios.

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Hasta el momento no hubo personas detenidas tras la riña campal que se registró en la Colonia de la periferia, pero llos policías ya investigan sobre los hechos, para detener a los presuntos responsables.