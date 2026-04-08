Jóvenes atletas compiten en la capital

CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Academia MM de la Zona Media, participará en la Copa Atlética que se realizará del 7 al 11 de abril en la capital potosina.

Cabe destacar que los atletas salieron desde temprana hora, para desplazarse a la capital potosina y poder participar en la Copa Atléti, un torneo de talla internacional. Los alumnos representarán la categoría 2018-2019, 2016- 2017,2014- 2015.

Los jóvenes estarán compitiendo en la capital del estado hasta el próximo 11 de abril, se tiene la confianza de que logren los primeros lugares, poniendo en alto el nombre de Ciudad Fernández.