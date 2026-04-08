logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Fotogalería

Impresionantes fotos de la Luna y la Tierra desde la misión Artemis II

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Jóvenes atletas compiten en la capital

Por Carmen Hernández

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Jóvenes atletas compiten en la capital

CIUDAD FERNÁNDEZ.- La Academia MM de la Zona Media, participará en la Copa Atlética que se realizará  del  7 al 11 de abril en la capital potosina. 

Cabe destacar que los atletas salieron desde temprana hora, para desplazarse a la capital potosina y poder participar en la Copa Atléti, un torneo de talla internacional.  Los alumnos representarán la categoría  2018-2019, 2016- 2017,2014- 2015. 

Los jóvenes estarán compitiendo en la capital del estado hasta el próximo 11 de abril, se tiene la confianza de que logren los primeros lugares, poniendo en alto el nombre de Ciudad Fernández. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un éxito, concurso de disfraces Aquafest
Un éxito, concurso de disfraces Aquafest

Un éxito, concurso de disfraces Aquafest

SLP

Carmen Hernández

Cloe, la mascota ganadora con el mejor disfraz

Jornada de vacunación antirrábica
Jornada de vacunación antirrábica

Jornada de vacunación antirrábica

SLP

Redacción

Tormentas afectan a comerciantes
Tormentas afectan a comerciantes

Tormentas afectan a comerciantes

SLP

Jesús Vázquez

Denuncian locatarios atracos en mercado
Denuncian locatarios atracos en mercado

Denuncian locatarios atracos en mercado

SLP

Redacción