Adulto mayor cae de una escalera

RIOVERDE.- Un adulto mayor sufrió un accidente al caer de una escalera de 5 metros en el Barrio Primero del Refugio, sufriendo varias lesiones y recibiendo apoyo de cuerpos de emergencia, que los trasladaron a un hospital.

Los hechos ocurrieron este sábado en la calle Juárez en el Barrio Primero del Refugio cuando un sexagenario se encontraba en su domicilio, de pronto cayó de una escalera cuando caminaba.

Al utilizar una escalera, desafortunadamente cayó de una superficie de 5 metros, sufriendo varias lesiones y quedando un tanto inconsciente.

Su familia desesperada solicitó el apoyo a los cuerpos de emergencia, acudiendo paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes lo trasladaron a recibir atención médica a bordo de una ambulancia al Hospital IMSS Bienestar, donde los galenos hacen lo humanamente posible por salvarle la vida, debido a las lesiones que sufrió.

