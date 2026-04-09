La flor palo de rosa embellece viviendas

CIUDAD VALLES.- El milagro visual de primavera ocupa jardines y patios de varias viviendas y calles de Valles desde hace días: el palo de rosa que vuelve elegante cada rincón de la ciudad.

Alejandro Aguilar Fernández dijo que este árbol, que dura un suspiro con la floración más bonita de la Huasteca, es una especie que existe en México y se le puede encontrar hasta la parte norte de Sudamérica y se le conoce como "Cul", en lengua tének.

Su sistema reproductivo tiene una madurez rápida y por eso la floración aparece y vuelve a desaparecer luego de un par de semanas, al inicio de la estación primaveral.

Aguilar Fernández no escatimó en halagos para la especie: no sólo tiene variedades que van desde el blanco hasta casi el violeta, sino que su espectacularidad ha inspirado a todo tipo de artistas; su madera es noble a las manos del artesano y sus hojas pueden ser utilizadas como fomento para la curación de llagas o heridas cutáneas de difícil cicatrización.

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No hay nadie que no se rinda durante unos segundos a admirar la sonrosada fronda de un palo de rosa.