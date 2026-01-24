La Huasteca, centro de lucha contra el gusano barrenador

CIUDAD VALLES.- La Huasteca potosina, el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas se convirtieron en el centro de operaciones contra el gusano barrenador del ganado (GBG), de acuerdo con el director general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda.

Este mediodía, autoridades de agricultura, asociaciones ganaderas, corporaciones y del mismo Senasica dieron a conocer que, dentro de los esfuerzos para contener y erradicar el GBG se están liberando 80 millones de moscas estériles en la región, que corresponden al 80 por ciento de toda la mosca liberada en el país.

En una gráfica se dio a conocer que la Huasteca Potosina tiene 10 casos (tres más que la semana pasada) y que Tamaulipas tiene 17 casos, así como 25 incidencias en Veracruz.

Ayala Borunda dijo que a pesar de la aparición del primer caso el 26 de diciembre, se ha contenido el número de infecciones.

Una de las noticias dadas a conocer es que se han colocado ocho puestos de revisión en las carreteras de los tres estados y que el próximo estará entre Tamuín y Valles, para acometer una vigilancia intensa a las jaulas en las que viajan decenas de animales.

Relataron sobre casos de traileros que ignoran los puntos de revisión y cómo son apoyados por policías de la Guardia Nacional.