logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Fotogalería

CULMINA CON ÉXITO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA COMPLETA DE SLP TOWERS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

La Huasteca, centro de lucha contra el gusano barrenador

Liberan millones de moscas estériles para contenerlo erradicar el GBG

Por Redacción

Enero 24, 2026 03:00 a.m.
A
La Huasteca, centro de lucha contra el gusano barrenador

CIUDAD VALLES.- La Huasteca potosina, el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas se convirtieron en el centro de operaciones contra el gusano barrenador del ganado (GBG), de acuerdo con el director general del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Gabriel Ayala Borunda.

Este mediodía, autoridades de agricultura, asociaciones ganaderas, corporaciones y del mismo Senasica dieron a conocer que, dentro de los esfuerzos para contener y erradicar el GBG se están liberando 80 millones de moscas estériles en la región, que corresponden al 80 por ciento de toda la mosca liberada en el país.

En una gráfica se dio a conocer que la Huasteca Potosina tiene 10 casos (tres más que la semana pasada) y que Tamaulipas tiene 17 casos, así como 25 incidencias en Veracruz.

Ayala Borunda dijo que a pesar de la aparición del primer caso el 26 de diciembre, se ha contenido el número de infecciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Una de las noticias dadas a conocer es que se han colocado ocho puestos de revisión en las carreteras de los tres estados y que el próximo estará entre Tamuín y Valles, para acometer una vigilancia intensa a las jaulas en las que viajan decenas de animales. 

Relataron sobre casos de traileros que ignoran los puntos de revisión y cómo son apoyados por policías de la Guardia Nacional.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador
La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador

La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador

SLP

Redacción

La región registra 10 casos y concentra el 80% de la liberación nacional de mosca estéril.

Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking
Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

Ofrecen plática de DH a empleados de Iberparking

SLP

Redacción

Un éxito, el primer encuentro de mariachis
Un éxito, el primer encuentro de mariachis

Un éxito, el primer encuentro de mariachis

SLP

Jesús Vázquez

Desabasto de agua en varias colonias
Desabasto de agua en varias colonias

Desabasto de agua en varias colonias

SLP

Jesús Vázquez