La Huasteca concentra la lucha contra el gusano barrenador

La Huasteca potosina se convirtió en el epicentro regional del combate al gusano barrenador del ganado, junto con el norte de Veracruz y el sur de Tamaulipas, informó el director general del Senasica, Gabriel Ayala Borunda.

Autoridades federales, asociaciones ganaderas y corporaciones de seguridad dieron a conocer que en la región se están liberando 80 millones de moscas estériles, lo que representa el 80 por ciento de toda la liberación nacional, como parte de la estrategia para contener y erradicar la plaga.

De acuerdo con los datos presentados, la Huasteca Potosina registra 10 casos confirmados, tres más que la semana pasada; Tamaulipas suma 17 y Veracruz 25. Aunque el primer caso se detectó el 26 de diciembre, Ayala Borunda aseguró que el número de infecciones se ha logrado mantener contenido.

Como parte del operativo, se instalaron ocho puestos de revisión carreteros en los tres estados, y se anunció uno más entre Tamuín y Ciudad Valles, con el objetivo de vigilar el traslado de ganado. Las autoridades reconocieron que persisten problemas con transportistas que evaden los puntos de control, algunos de ellos presuntamente apoyados por elementos de la Guardia Nacional.

