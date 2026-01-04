Ladrones atracan tienda de Aurrera

Cárdenas.- Amantes de lo ajeno atracan en la tienda departamental Aurrera, de donde se llevaron celulares y dinero en efectivo, sin que nadie los detuviera.

Los delincuentes, la noche del viernes arribaron a la bodega Aurrera, ubicada en la entrada al municipio de Cárdenas.

Los ladrones abrieron cada una de las cajas fuertes de donde se llevaron dinero en efectivo y celulares que van desde los 4 hasta los 30 mil pesos.

Los delincuentes destruyeron cada una de las cámaras, para no dejar huella, aunque se dijo que se tienen algunos indicios del atraco.

Minutos más tarde los representantes legales de la empresa acudieron a formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se inicien las investigaciones y poder atrapar a los delincuentes.