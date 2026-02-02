logo pulso
Las emprendedoras exitosas

Por Jesús Vázquez

Febrero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Matehuala.- En los últimos meses se ha registrado un notable incremento en la fabricación y comercialización de las llamadas rosas eternas en el municipio, un producto artesanal que ha tenido gran aceptación entre la población.

La señora Leonor Martínez informó que, gracias a un curso que tomó en la Instancia de la Mujer, aprendió la técnica para elaborar este tipo de rosas, lo que le permitió tomar la iniciativa de comenzar a producirlas y venderlas, convirtiéndose en una alternativa de autoempleo y generación de ingresos.

Así como ella, muchas personas más han optado por capacitarse y emprender en este giro, lo que se refleja en el aumento de puestos donde se ofrecen rosas eternas, especialmente en fechas especiales y zonas de mayor afluencia, pues esperan en este mes de febrero tener un incremento debido a que es conocido como el mes del amor.

Comerciantes señalaron que la demanda de este producto ha ido en aumento debido a su durabilidad, presentación y significado, consolidándose como una opción popular para regalos y detalles decorativos.

